Die Sperrung der Bundesstraße 10 in Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) ist nach der Überflutung aufgehoben worden. «Es ging dann jetzt doch schnell», sagte ein Sprecher des Landratsamts Göppingen am Dienstag. Die Straße sei seit 5.00 Uhr am Dienstagmorgen wieder frei, gesperrt war sie demnach seit Sonntagabend. Wassermassen hatten an der Bundesstraße eine Lärmschutzwand durchbrochen und die Fahrbahnen überflutet.

Ebersbach an der Fils (dpa/lsw) - Das THW, die ortsansässigen Feuerwehren, die Straßenmeisterei und die Feuerwehr des Flughafens Stuttgart hätten zusammengearbeitet, erklärte der Sprecher. Dadurch habe man die Sperrung früher als zunächst angenommen wieder aufheben können.

Auch im Landkreis Ludwigsburg ist nach Angaben des Landratsamts nur noch eine Straße gesperrt. Die L1138 bei Benningen werde derzeit gereinigt und voraussichtlich am Nachmittag wieder freigegeben, hieß es.