Das Lambrechter CDU-Stadtratsmitglied Robert Speiger hat am 3. Januar sein Ratsmandat niedergelegt. Das bestätigte Speiger auf Anfrage. Er betonte, dass sein Rücktritt nichts mit den Unstimmigkeiten zu tun habe, die im vergangenen Jahr zum Rücktritt des Fraktionsvorsitzenden und früheren CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Werner Dietrich geführt haben. Er habe erkannt, dass er für Politik „nicht geeignet“ sei, so Speiger, der in der zweiten Wahlperiode dem Stadtrat angehört. „In der Politik dauert alles viel zu lang, es tut sich nichts, es wird immer nur geredet und geschoben“, so Speiger. Das sei nicht seine Welt, sagt der Inhaber eines Dachdeckerbetriebs. Er habe sich entschieden, die Zeit, die er in die Kommunalpolitik investiert habe, lieber für seine Familie und seinen Betrieb zu nutzen.