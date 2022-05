Der SPD-Innenexperte Sascha Binder hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vorgeworfen, in der Affäre um die Weitergabe von Gerichtsakten seine Hand über Innenminister Thomas Strobl (CDU) zu halten. «Es ist schon überraschend, dass Ministerpräsident Kretschmann seine persönliche Freundschaft zu Strobl über die Rechtsstaatlichkeit in unserem Bundesland stellt», sagte Binder am Donnerstag bei SWR Aktuell. Er forderte erneut den Rücktritt des Ministers. Die Affäre um Vorwürfe der sexuellen Nötigung durch einen hochrangigen Polizeibeamten werde seit Monaten untersucht und man sehe jetzt, dass der Innenminister diese Untersuchungen in Gefahr bringe.

Stuttgart (dpa/lsw) - Binder sagte weiter: „Wenn der Ministerpräsident nicht schnell handelt und die Grünen weiterhin dieses Gebaren zulassen, dann frage ich mich, auf welcher Grundlage diese Landesregierung eigentlich ihre Amtsgeschäfte führt.“ Weil Strobl ein Schreiben des Anwalts des beschuldigten Beamten an einen Journalisten weitergegeben hat, wird nun offiziell gegen ihn ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart teilte am Mittwochabend mit, das Ermittlungsverfahren richte sich gegen den Journalisten und den Minister. Der Reporter wird verdächtigt, aus amtlichen Dokumenten des laufenden Verfahrens gegen den Polizisten zitiert zu haben. Strobl wiederum soll ihn dazu angestiftet haben.