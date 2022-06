In knapp zwei Jahren sind wieder Kommunalwahlen in Baden-Württemberg - Anlass für die Südwest-SPD, sich Gedanken zu machen zu wichtigen Themen auf der kommunalen Agenda für die nächsten Jahre. Rund 100 Kommunalpolitiker trafen sich dazu am Samstag in Esslingen auf einem gemeinsam mit der Sozialdemokratischen Gesellschaft für Kommunalpolitik (SGK) veranstalteten Kongress. «Dass wir in den letzten Monaten und Jahren eine sozialdemokratische „Duftmarke“ in den Kommunen gesetzt haben, hat mit tollen Persönlichkeiten zu tun», sagte SPD-Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch.

Esslingen (dpa/lsw) - Auf dem Kongress sollten sich Mandatsträger austauschen und vernetzen und sich für die Kommunalwahlen im Mai 2024 inhaltlich aufstellen. Am Vormittag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz ein Grußwort übermittelt.

An dem Kongress sprachen neben Stoch unter anderem auch Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup und Barbara Bosch, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung. Auf vier Foren hatten die Kongressgäste zudem Gelegenheit, sich zu Themen wie „Stadt im Wandel“, „Soziale Stadt“, „Konfliktarme Stadt“ und „Resiliente Stadt“ zu informieren und Handlungsansätze zu entwickeln.

