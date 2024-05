Ein Spaziergänger hat auf einem Feldweg in Weilheim (Landkreis Waldshut) eine Geierschildkröte entdeckt. Die Tierrettung fing die Schildkröte mit Unterstützung der Polizei am Montag ein, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Das Tier wiege zwischen 35 und 40 Kilogramm und habe eine Länge von ungefähr 40 bis 50 Zentimetern. Wem das Tier gehört, war zunächst unklar. Es kam vorerst in die Obhut der Tierrettung.

Weilheim (dpa/lsw) - Die Polizei mahnt bei Geierschildkröten zur Vorsicht. Sie seien wegen ihrer großen Beißkraft potenziell dazu in der Lage, Menschen und Tieren zu verletzen. Demnach sollten Passanten bei der Sichtung Abstand halten und den Notruf oder die Tiernotrettung verständigen.

