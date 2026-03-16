Ein Spaziergänger entdeckt menschliche Knochen in einem Biotop. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen seit Monaten vermissten Mann handelt.

Riedlingen (dpa/lsw) - Ein Spaziergänger hat am Wochenende die Knochen eines Menschen in einem Biotop in Riedlingen (Kreis Biberach) gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen seit Monaten vermissten Mann handelt, wie eine Sprecherin sagte. Der 75-Jährige werde demnach seit Mitte August letzten Jahres vermisst.

Neben den Knochen fanden die Beamten auch Kleidung des Mannes. In einer Jacke sei der Ausweis gewesen, hieß es weiter. Warum der Mann gestorben ist, ist derzeit unklar. Die Polizei hat keine Hinweise auf Gewalteinwirkung.