Die Sparkasse Südpfalz spendet nach eigenen Angaben in diesem Jahr 11.595 Euro Schulen und Vereinen, die das Deutsche Sportabzeichen erlang haben. 2319 Sportabzeichen seien bezuschusst worden.

Weil die Preise in der Corona-Pandemie nicht direkt den erfolgreichsten Vereinen (17) und Schulen (zehn) aus der Region Germersheim übergeben werden können, hat es eine symbolische Spendenübergabe mit Andreas Grell und Achim Seiler von der Bank, Rainer Bieling als Vizepräsident des Sportbundes Pfalz, Birgit Liebel (Sportabzeichen-Beauftragte des Kreises Germersheim) und Landrat Fritz Brechtel gegeben. Geehrt werden Schulen und Vereine, in denen mindestens zehn Sportabzeichen absolviert wurden. Pro Sportabzeichen gab es fünf Euro.

Der Sportbund Pfalz verteile das Geld an die Vereine und Schulen, informiert die Sparkasse. „Insgesamt haben wir in den letzten Jahren alleine über den Sportabzeichen-Wettbewerb rund 170.000 Euro an Schulen und Vereine ausgeschüttet“, teilte Vorstandsmitglied Achim Seiler mit. Mit den Preisgeldern könnten Sportgeräte angeschafft oder Trikots gekauft werden.