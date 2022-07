Im Südwesten wurde in dieser Saison deutlich weniger Spargel geerntet als im Vorjahr. 2022 wurden nach vorläufigen Angaben 9 000 Tonnen Spargel geerntet, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Das seien 11,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menge an gepflückten Erdbeeren blieb mit schätzungsweise 23 600 Tonnen auf Vorjahresniveau, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte. Im Vergleich zum Durchschnitt der vorherigen fünf Jahre waren das jedoch 1 300 Tonnen weniger.

Die Erntesaison in diesem Jahr sei für viele Spargel- und Erdbeerbetriebe geprägt gewesen von Absatzproblemen und damit einhergehendem Preisdruck, so die Statistiker.

Mitteilung