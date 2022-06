Vor dem nächsten Landesparteitag bahnt sich eine erneute Kampfkandidatur in der Südwest-AfD an. Neben dem als gemäßigt geltenden Bundestagsageordneten Martin Hess will nun auch der Abgeordnete Dirk Spaniel für den Landesvorsitz kandidieren. Dies teilte er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. Spaniel verspricht eine Bekämpfung des Mitgliederschwunds und eine Trendwende. «Das Profil der AfD Baden-Württemberg muss an die konservative seriöse Wählerschaft im Mittelstand in Baden-Württemberg angepasst werden.»

Stuttgart (dpa/lsw) - Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel war im Februar 2020 als Landeschefin angetreten, um den zerstrittenen Landesverband zu befrieden. Sie will aber nicht mehr kandidieren. Zuvor hatten Spaniel und Landtags-Fraktionschef Bernd Gögel den Verband in einer Doppelspitze geführt und sich bis aufs Blut zerstritten. Animositäten und Intrigen sorgten für heftige Schlagzeilen.

Derzeit ist noch unklar, ob der Landesparteitag Anfang Juli in Bad Cannstatt überhaupt wie geplant stattfinden kann. Der Betreiber der Carl-Benz-Arena, wo die AfD-Mitglieder zusammenkommen wollten, hatte der Partei kurzfristig den Vertrag gekündigt. Die AfD hatte angekündigt, juristisch dagegen vorgehen zu wollen.