Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat vor zunehmenden Kulturkämpfen in der politischen Debatte gewarnt. Man dürfe aus politischen Fragen keine Kulturkämpfe machen, sonst setze man «Spaltungskeime» in der Gesellschaft, sagte der Grünen-Politiker am Montag bei einem Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Institutes in Ludwigsburg. Man müsse harte Sachdebatten führen, aber dürfe diese nicht «aufmotzen» bis hin zu Fragen von Krieg und Frieden.

Ludwigsburg (dpa) - Gleichzeitig sprach sich Kretschmann für eine risikobereite und fehlerfreundliche Politik aus. So habe die Ampel-Regierung das Heizungsgesetz richtigerweise korrigiert.