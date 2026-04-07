Georgia Crandon klingt ziemlich retro. Das macht Spaß zu hören. Auch sonst erinnert die Musikerin an die alten bunten Zeiten der Swinging Sixties.

Sie stammt aus Essex, ist 27 Jahre alt und hat eine Stimme, die an die Neo-Soul Sängerinnen der Gegenwart erinnert. Die beziehen sich alle auf die gute alte Zeit der 1960er- und 70er-Jahre. Woran hört man das? Der Sound der Band ist ziemlich klar, die Gitarren klingen clean, rappeln vielleicht ein bisschen, so wie das damals geklungen hat. Die Beats sind alle von Hand gespielt, Schlagzeugsound auch wie dunnemals mit einem akustischen Set. Der Hall auf den Studioaufnahmen ist reichlich da und war damals so üblich.

Die Musik als Ganzes klingt auf eine angenehme Art rau, also nicht so glattpoliert und überproduziert, wie es leider heute Standard ist. Auch hört man in der Stimme kein Autotune, das die Tonhöhen korrigiert und glattbügelt und damit oft unnatürlich klingt. Stattdessen hört sich Georgia Crandons Stimme kraftvoll an, erinnert etwas an Adele, ohne sie zu kopieren. Es gibt hämmernde Klavierparts und schmachtende „a-hu a-hu“-Background-Chöre. Gelegentlich ist auch eine schöne Horn Section dabei und trötet soulige Licks.

Sehr rustikal mit Duobegleitung

Vor fünf Jahren hat Georgia Crandon auch mal Elvis gecovert. Es ist also ein bisschen eine Zeitreise, auf die sich die Zuhörer freuen können. Bei einer vergangenen Tour im Südwesten war sie nur mit zwei Männern mit Gitarre und Schlagzeug unterwegs. Das klingt schon sehr rustikal, hat aber seinen eigenen Charme.

Ihre Band gibt es seit 2019. Im Vereinigten Königreich ist sie wesentlich bekannter als hierzulande. Dort hat sie schon die Royal Albert Hall ausverkauft und auf großen berühmten Festivals gespielt, darunter Isle of Wight, Cheltenham Jazz und andere. Hierzulande hätte sie verdient, neue Fans zu gewinnen. Gelegenheit dazu gibt es bei ihrer aktuellen Tour durch den Südwesten.

Termine

Giorgia Crandon macht auf ihrer „Thick as Thieves“-Tour am 16. April um 20 Uhr Station in Kaiserslautern im Salon Schmitt, am 17. April um 20 Uhr in Landau im Haus des Sehens und am 18. April, 20 Uhr, in Karlsruhe beim Jazzclub.

