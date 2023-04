100 Portionen Crystal Meth, 18 Portionen Kokain, mehr als 200 Ecstasy-Tabletten und Amphetamin: Diese Beute hat ein Spürhund des Zolls bei einer Kontrolle eines Reisebusses in der Nähe von Mannheim erschnüffelt. Einer der Beschuldigten sitzt nun in Untersuchungshaft, gegen zwei weitere wird ermittelt, wie der Zoll am Montag mitteilte.

Hockenheim (dpa/lsw) - Während einer gemeinsamen Kontrolle von Zoll und Polizei hatte der Spürhund am Samstag auf einer Raststätte bei Hockenheim bei drei Reisenden angezeigt, dass sie in Kontakt mit Drogen stehen sollen. Die anschließende Durchsuchung habe den Verdacht bestätigt, hieß es. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Drogen zum Verkauf bestimmt waren.

Ein 21-jähriger Beschuldigter sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, seine beiden Mitreisenden sind wieder auf freiem Fuß. Gegen alle drei wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Laut Zoll seien die drei auf dem Weg zu einem Techno-Festival in Mannheim gewesen.

PM des Zolls