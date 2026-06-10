Roman Wilhelms Album „Mooncake Songs“ ist ein akustisches Archiv des Unterwegsseins zwischen der Pfalz und China. Bei ihm werden Busfahrten zu Klangräumen.

Manche Alben entstehen in wenigen Wochen, andere entwickeln sich über Jahre hinweg aus Beobachtungen, Ortswechseln, Erinnerungen und Fragmenten. So wie „Mooncake Songs“ von Roman Wilhelm. Es ist kein klassisches Album, sondern ein akustisches Archiv. Der aus Bad Bergzabern stammende und in Landau aufgewachsene Musiker, Grafiker und Dozent versammelt Eindrücke und Erfahrungen zwischen der Südpfalz, Berlin, China und Hongkong. Wilhelm, der heute in Berlin lebt und unter anderem als Typografie-Dozent an der Universität der Künste tätig ist, versteht Musik weniger als lineare Songstruktur, sondern als Prozess des Sammelns, Verdichtens und Übersetzens.

Stücke wie Momentaufnahmen

Seine Stücke wirken wie Momentaufnahmen: Busfahrten durch Shanghai, monotone Büroarbeit, Gespräche mit Fremden oder das Gefühl des Unterwegsseins fügen sich zu collageartigen Klangräumen zwischen Deutsch, Englisch und Chinesisch. Ein zentraler Impuls für diese Mehrsprachigkeit entstand während mehrerer beruflicher Aufenthalte in China und Hongkong. Wilhelm, der im August 50 wird, lebte dort längere Zeit als Grafiker und Gastdozent und war unmittelbar in den Alltag der Städte eingebunden. Die chinesische Sprache wurde dabei nicht nur zum Beobachtungsobjekt, sondern zum Teil der täglichen Umgebung – bei der Arbeit, auf Wegen durch die Stadt und in alltäglichen Situationen.

Diese Erfahrung spiegelt sich auch in seinen Songs wider, in denen Deutsch, Englisch und Chinesisch gleichberechtigt nebeneinanderstehen. Der Sprachwechsel ist dabei weniger ein stilistisches Mittel als Konsequenz dieser Lebensrealität: Sprachräume werden zu Wahrnehmungsräumen. Gleichzeitig bleibt die Südpfalz ein wichtiger Referenzpunkt. Aufgewachsen zwischen Weinbergen und Wald, entstanden dort früh musikalische Ideen und erste Songfragmente. Schon Mitte der 1990er-Jahre trat Wilhelm im Umfeld des „Landau Bizarre“-Festivals auf und bewegte sich in der regionalen DIY- und Punkszene. Diese Prägung durch Landschaft und unmittelbares Umfeld zieht sich bis heute als leiser Gegenpol durch sein Werk.

Nach dem Studium der Kommunikationsgestaltung an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle führte sein Weg nach Berlin. Dort ist er in Lehre, Gestaltung und Forschung eingebunden ist – unter anderem an der Universität der Künste sowie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.

Diese Tätigkeiten spiegeln sich auch in seiner musikalischen Arbeit: Wilhelm denkt in Strukturen und Reduktion, weniger in klassischen Songformen als in konzeptuellen Anordnungen aus Klang, Sprache und Erinnerung. Seine Arbeitsweise zeigt sich besonders deutlich in der Ausarbeitung der Songs. Stücke wie „589“ entstehen aus alltäglichen Bewegungserfahrungen – etwa einer Busfahrt ins Unbekannte in Shanghai, bei der Route und Ziel zunächst nur fragmentarisch erfahrbar sind.

Kai Kai Kai in Peking

Andere Titel wie „Kai Kai Kai (Fahrn Fahrn Fahrn)“ reagieren auf die urbane Dynamik Pekings und übersetzen Verkehr, Geschwindigkeit und Enge in rhythmische Formen. Auch „Laowai (Ausländer)“ verdichtet eine Alltagssituation: ein fiktives Gespräch aus der Perspektive des Fremdseins, das Sprachgrenzen nicht auflöst, sondern bewusst hörbar macht. Die Songs funktionieren dabei weniger als Geschichten, sondern als auf den Punkt gebrachte Beobachtungen. Der Titel „Mooncake Songs“ verweist auf den chinesischen Mondkuchen – außen klar geformt, im Inneren überraschend gefüllt.

Dieses Prinzip von Oberfläche und verborgener Struktur zieht sich durch das gesamte Album. Unter dem Alias „roman946“ bewegt sich Wilhelm mit „Mooncake Songs“ an der Schnittstelle von Musik, Konzeptkunst und Soundforschung – als Künstler, der seine Arbeit nicht als abgeschlossene Veröffentlichung versteht, sondern als fortlaufenden Prozess des Sammelns und Übersetzens von Erfahrungen in Klang.

Das Album „Mooncake Songs“ ist digital auf allen gängigen Plattformen verfügbar und auch als Vinyl erhältlich.