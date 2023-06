Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die bulgarische Sopranistin Sonya Yoncheva singt am 3. Juli bei einem Gala-Konzert der Pfingstfestspiele im Festspielhaus in Baden-Baden. Es ist nicht das erste Mal, dass die gefeierte Primadonna hier auftritt. Sie schätzt die Stadt an der Oos sehr.

2014 sang Sonya Yoncheva in Baden-Baden die Margarete in Gounods „Faust“, 2016 war sie die Gräfin in einem auch auf CD vorliegenden „Figaro“ von Mozart. In beiden Partien begeisterte