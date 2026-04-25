Wer gerne im Freien unterwegs ist - der kann sich im Südwesten auf ein überwiegend sonniges und trockenes Wochenende freuen. Warum Gartenbesitzer aufmerksam sein sollten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Gutes Wetter lockt am Wochenende nach draußen: Am Samstag scheint die Sonne in Baden-Württemberg den Vorhersagen zufolge von nahezu wolkenlosen Himmel. Nur ganz vereinzelt könnten sich im nördlichen Teil Schleierwolken zeigen, sagte der Meteorologe Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen erreichten bis zu 23 Grad, im Rheintal könnten es auch jenseits 25 Grad werden.

Sonntag nicht mehr ganz so strahlend

Am zweiten Tag des Wochenendes werde es generell wolkiger, sagte Steiner. «Wir haben zwar trockene Bedingungen am Sonntag, aber die sind nicht mehr so freundlich, so strahlend.» Die Temperaturen kletterten im Großraum Stuttgart voraussichtlich auf um die 19 Grad, im Rheintal könnten es auch zwei Grad mehr werden.

Gartenbesitzer aufgepasst: In den kommenden Nächten könnte es vereinzelt leichten Frost von minus einem Grad und gebietsweise Bodenfrost geben. Eine Ausnahme gebe es für das südliche Rheintal, sagte der DWD-Meteorologe.

Zum Start in die neue Woche bleibt es trocken

Zum Start in die neue Woche ändert sich das Wetter zunächst kaum: Am Montag ist der Himmel laut DWD zeitweise dicht bewölkt, es bleibt weiterhin trocken. Die Maxima bei den Temperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad.