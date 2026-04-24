Tagsüber Sonne tanken, nachts frösteln? Baden-Württemberg bekommt zum Wochenende viel Sonne - in den frühen Morgen- und späten Abendstunden wird es jedoch sehr frisch.

Stuttgart (dpa/lsw) - Viel Sonne und frische Nächte: In Baden-Württemberg zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen weiter von seiner freundlichen Seite. Wer früh oder spät unterwegs ist, sollte aber an eine Jacke denken – nachts kann es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stellenweise frostig werden.

Sonniger Start ins Wochenende

Am Freitag scheint nach der Prognose verbreitet die Sonne, nur dünne Schleierwolken ziehen zeitweise durch. Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf etwa 19 Grad in höheren Lagen und 20 bis 24 Grad in den Niederungen. Der Wind weht schwach aus nördlichen Richtungen, kann aber gelegentlich etwas auffrischen.

In der Nacht zum Samstag sinken die Werte auf 6 bis minus 1 Grad, verbreitet ist Frost in Bodennähe möglich. Im Laufe des Tages gibt es neben viel Sonne auch zeitweise hohe Wolkenfelder. Insgesamt bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte liegen erneut zwischen 20 und 24 Grad.

Am Sonntag viele Wolken

In der Nacht zum Sonntag gehen die Temperaturen auf 6 bis 0 Grad zurück, lokal bis minus 1 Grad. Auch dann ist wieder verbreitet Frost in Bodennähe möglich. Der Nordwind bleibt schwach, kann aber zeitweise böig auffrischen. Im Laufe des Tages ziehen zwar teils dichtere hohe Wolkenfelder durch, insgesamt bleibt es aber wieder überwiegend freundlich und trocken. Die Temperaturen erreichen etwa 16 Grad auf der Ostalb und bis zu 23 Grad im Breisgau.