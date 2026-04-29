Seit eineinhalb Wochen wird gezapft und gefeiert auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Halbzeit. Wie kommt die große Sause auf dem Cannstatter Wasen an? Die Veranstalter legen die Zahlen offen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen ist zur Halbzeit auf dem besten Weg, die erwarteten Besucherzahlen zu übertreffen. Nach Angaben der Veranstalter wurden bislang eine Million Besucher gezählt. Damit sei das Niveau des Vorjahres knapp erreicht worden, sagte eine Sprecherin der Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart. Ausgegangen war sie in einer vorsichtigen Schätzung von 1,5 Millionen.

Im vergangenen Jahr kamen nach offiziellen Angaben 2,2 Millionen Besucher auf den Wasen – das war Rekord.

«Besucher sind super drauf»

«Wir sind wirklich sehr zufrieden», sagte die Sprecherin. Das gute Wetter spiele den Schaustellern und Festwirten in die Karten. «Die Besucher sind super drauf, es macht wirklich Spaß.» Besucherzahlen hingen aber auch stets von vielen Faktoren ab, etwa vom Wetter, von den zeitgleichen Veranstaltungen in der naheliegenden Halle und im Stadion oder von den Ferien.

Die Polizei sprach von einem normalen Verlauf des Fests. «Das läuft alles wie wir es erwartet haben», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Es gebe aber auch einiges zu tun. «Auf so einem Fest mit so vielen Menschen gibt es stets die ganze Bandbreite von Straftaten.»

Das 86. Frühlingsfest war am 18. April feierlich eröffnet worden, es dauert bis zum 10. Mai. Nach Angaben der Veranstalter ist es das größte Frühlingsfest Europas. Insgesamt kommen auf dem Wasen am Neckar mehr als 200 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute zusammen.