Von der Ostalb bis Südbaden lockt der Frühling mit bis zu 24 Grad. Bald könnte es allerdings wieder Jacke an und Regenschirm raus heißen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer die dicke Jacke endlich im Schrank lassen will, hat jetzt die Gelegenheit dazu: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Baden-Württemberg ausgesprochen freundliche Tage – mit oft ungestörtem Sonnenschein bei blauem Himmel. Nur über dem Bergland könnte sich am Nachmittag lockere Quellbewölkung bilden, teilte der DWD mit. Die Maximalwerte dürften zwischen 16 Grad an der Ostalb und 23 Grad in Südbaden liegen, bei schwachem Nordostwind.

In der Nacht zum Mittwoch wird es der Vorhersage zufolge sternenklar, die Temperaturen könnten aber deutlich zurückgehen – auf plus 6 Grad im Schwarzwald und bis minus 2 Grad zwischen Odenwald und Ostalb. Wer früh unterwegs ist, sollte besonders im Süden in Gewässernähe vereinzelt mit Nebel rechnen.

Im Laufe der Woche bleibt es frühlingshaft warm. Foto: Marijan Murat/dpa

Sonne auch am Mittwoch

Auch der Mittwoch bringt laut DWD meist Sonnenschein, bei Höchstwerten von 16 bis 24 Grad. Die Nacht zum Donnerstag bleibt demnach gering bewölkt, Nebelfelder sind kaum zu erwarten – die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 0 Grad.

Auch am Donnerstag zeigt sich der Südwesten zunächst heiter, doch von Westen ziehen laut DWD im Tagesverlauf zunehmend mittelhohe und hohe Wolken auf. Die Temperaturen erreichen nochmals 16 Grad auf der Ostalb und bis zu 24 Grad im Breisgau. Ein letztes Aufbäumen des Frühlingswetters – denn in der Nacht zum Freitag zieht laut DWD von Westen Regen auf, teils schauerartig verstärkt. Auf den Schwarzwaldgipfeln seien dann starke bis stürmische Böen aus Nordwest möglich, hieß es.