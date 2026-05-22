Pack die Badehose ein: Nach kühlen Tagen locken jetzt Sonne, Wärme und perfekte Bedingungen für den Sprung ins Wasser. Wie heiß es wirklich wird, verrät der Wetterdienst.

Stuttgart (dpa/lsw) - Badesachen, Sonnenhut, Sonnenbrille, Sonnenmilch - die Menschen im Südwesten können sich nach zuletzt so einigen kühlen Tagen endlich auf ein sommerlich warmes bis heißes Wochenende freuen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge startet der Tag bei nur einzelnen Quellwolken mit richtig viel Sonnenschein.

Wetter dreht auf: 30 Grad

Die Temperaturen ziehen demnach im Verlauf des Tages deutlich an und dürften für Baggersee oder Schwimmbad auf jeden Fall mehr als ausreichen. Die Höchstwerte erreichen am Rhein bis 29 Grad, im Bergland sind es immerhin 24 Grad. Der Wind hält sich zurück und weht nur schwach, wie der DWD weiter mitteilt.

... und es wird noch heißer

Am Samstag legt die Sonne richtig los. Nach einer klaren Nacht wird es mit 26 bis 32 Grad sommerlich warm bis heiß - beste Voraussetzungen für Sonnenbaden und Eisessen. Der Wind frischt stellenweise zwar böig auf, bleibt ansonsten aber gemäßigt.

Und so sonnig geht es den Angaben zufolge auch am Pfingstsonntag und Pfingstmontag weiter - mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 27 und 33 Grad, am Dienstag seien sogar bis zu 34 Grad in der Region Karlsruhe möglich, wie ein Experte des DWD sagte. Bis weit in die kommende Woche hinein dürfte das schöne Wetter seinen Worten zufolge anhalten.