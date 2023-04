Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hast du Töne! Was geht denn dieser Tage im Wald zwischen Herxheim und Rohrbach ab? Junge Leute sind da der Natur auf der Spur und mischen das, was sie dabei akustisch einfangen, am Computer zu einem Videoclip. Hier lernen sie, wie man seinen eigenen Popsong schreibt.

„Musik in der Natur“ heißt das Ferienprogramm, das sich der Musiker und Musikpädagoge Johnny Rieger für Sechs- bis Zwölfjährige ausgedacht hat. Und schon das Surren des Stromgenerators