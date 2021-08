Südliche Klänge und romantisches Flair versprechen Denise Wambsganß (Mandoline) und Christian Weyhofen (Gitarre) für ihr Konzert am Samstag, 28. August, 19 Uhr in der protestantischen Kirche in Essingen. „Von Venedig nach Rio“ ist das Programm mit Werken von Antonio Vivaldi, Gervasio Battista Gervasio, Raffaele Calace, Maximo Diego Pujol, Zequinha de Abreu, Heitor Villa-Lobos und Astor Piazzolla überschrieben. Karten können zum Preis von 12 Euro (ermäßigt 9 Euro) reserviert werden unter Telefon 06347 1204 oder per E-Mail an info@zupforchester-essingen.de.