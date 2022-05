Mit bis zu 32 Grad am Oberrhein sollen am Mittwoch sommerliche Tage in Baden-Württemberg beginnen. Die Temperaturen für diese Jahreszeit seien ungewöhnlich hoch, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Mit 25 Grad in Stuttgart verzeichnete Baden-Württemberg schon am Dienstag temperaturmäßig den ersten offiziellen «Sommertag» in diesem Jahr.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nachdem es am Donnerstag und Freitag leicht abkühlt, soll das Wochenende wieder an die 30-Grad-Marke herankommen. Auch Anfang nächste Woche soll es verbreitet warm bleiben. Laut DWD ist warme Luft aus dem Mittelmeerraum die Ursache für die hohen Temperaturen.