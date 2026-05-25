Vorerst ist beim sommerlichen Trend in Baden-Württemberg kein Ende in Sicht. Womöglich klettert das Thermometer sogar noch etwas weiter nach oben.

Stuttgart (dpa/lsw) - Das hochsommerliche Wetter in Baden-Württemberg setzt sich auch nach dem Pfingstwochenende fort. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es bis mindestens Mittwoch heiß und sonnig.

Der Pfingstmontag bringt bei reichlich Sonne und nur lockeren Wolken Temperaturen zwischen 28 und 33 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost, stellenweise mit böigen Auffrischungen. Die Nacht zum Dienstag bleibt größtenteils klar, die Temperaturen sinken auf 9 bis 16 Grad.

Dienstag noch heißer

Der Dienstag soll sogar noch heißer werden: Bei meist wolkenlosem Himmel und nur einzelnen Quellwolken über dem Bergland steigen die Temperaturen auf 29 bis 35 Grad. Der Wind weht weiterhin schwach aus Nord bis Nordost. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bei 10 bis 19 Grad überwiegend wolkenlos.

Auch der Mittwoch bleibt sommerlich heiß. Zeitweise ziehen dünne Schleierwolken durch, über dem Bergland bildet sich Quellbewölkung. Die Höchstwerte liegen bei 28 Grad Richtung Frankenhöhe im Norden und bis zu 33 Grad im Bereich Südbaden. Der Wind kommt schwach aus Nordost.