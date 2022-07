Der Blasorchesterliteratur widmet sich ein Internationaler Sommerkurs des Landesmusikverbands Rheinland-Pfalz vom 23. bis 31. Juli in Annweiler.

In acht Tagen wird intensiv ein anspruchsvolles Konzertprogramm einstudiert. Die 60 Teilnehmer sind erfahrene Musikerinnen und Musiker aus ganz Deutschland und aus dem Ausland. Abschlusskonzerte sind in Annweiler und Neustadt.

Vor der Pandemie fanden solche Arbeitsphasen jedes Jahr statt. Beim Neustart steht mit Jean Claude Braun als Gastdirigent der Chefdirigent der Musique Militaire Grand-Ducale Luxemburg am Pult und setzt damit eine Tradition fort, die mit seinem Vorgänger André Reichling vor über 20 Jahren begonnen hat.

Chefdirigent der Luxemburger Militärmusik

Der 1970 geborene Braun hat Horn am Brüsseler Konservatorium studiert und danach Dirigieren in Maastricht bei Jan Stulen und am Lemmens-Institut in Leuven bei Edmond Saveniers. Er unterrichtete zunächst die Hornklasse am Konservatorium in Esch-sur-Alzette bevor er 2012 zum Chefdirigenten der Luxemburger Militärmusik berufen wurde. Braun ist ein international ein gerngesehener Gast als Dirigent, Juror und Leiter von Dirigentenseminaren.

Unterstützt und begleitet wird er von Bernd Gaudera, dem Organisator des Sommerkurses. Der Leiter der Landauer Stadtkapelle hat Klarinette und Saxofon an der Frankfurter Musikhochschule studiert. Er war bis März 2018 20 Jahre lang Landesmusikdirektor in Rheinland-Pfalz.

Zwei Konzerte zum Abschluss

Für die Projektphase im Turnerjugendheim von Annweiler hat Braun ein abwechslungsreiches Programm ausgewählt. Dies reicht von dem Klassiker „Divertimento“ von Vincent Persichetti bis hin zu Arrangement der Filmmusik zu „Fluch der Karibik“ von Guido Rennert. Außerdem werden Musicalmelodien gespielt.

Abschlusskonzerte sind am 30. Juli, 20 Uhr, im Hohenstaufensaal Annweiler und am 31. Juli, 15 Uhr, im Rathausinnenhof Neustadt.