Fußball-Zweitligist Karlsruher SC startet am 12. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison. Vom 25. Juni bis 4. Juli absolviert das Team von Trainer Christian Eichner laut Clubangaben vom Mittwoch ein Trainingslager im österreichischen Neukirchen am Großvenediger.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Testspiele bei der SV Niederbühl (15. Juni), beim SV Bühlertal (18. Juni), gegen den SV Wehen Wiesbaden (22. Juni) und in Heimstetten gegen den TSV 1860 München (25. Juni) stehen bereits fest. Die neue Spielzeit wird am 15. Juli eröffnet. Der Auftaktgegner des KSC ist noch nicht bekannt.

Kader Karlsruher SC

Vereinsmitteilung