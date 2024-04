Für die Meteorologen ist klar: Der Samstag wird in Baden-Württemberg der erste echte Sommertag in diesem Jahr. Vielleicht wird auch ein Rekord geknackt. Das hängt auch ein wenig am Saharastaub.

Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg stehen am Samstag zum ersten Mal in diesem Jahr die Zeichen auf Sommer - und das mitten im Frühling. Erwartet werden Temperaturen um die 25 Grad, teils auch bis 30 Grad. «Rekordverdächtig warm» für diese Jahreszeit könnte es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden.

Und auch am Sonntag könnte es sommerlich warm werden. Mit einer kleinen Einschränkung: Denn wie bereits am Osterwochenende zieht Staub aus der Sahara heran, der die Temperaturen dämpfen könnte. «Es lässt sich aber bisher nicht klar vorhersagen», sagte ein DWD-Meteorologe. Erwartet würden am Sonntag zumindest zum Teil dichtere Schleierwolken oder von Saharastaub gelblich-diesig getrübter Himmel. Allerdings soll es dennoch außergewöhnlich warm werden mit Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad.

In der neuen Woche erwartet der DWD eine Abkühlung: Für Montag werden noch Höchstwerte zwischen 23 und 27 Grad erwartet, am Dienstag kommt der Regen zurück und zur Wochenmitte sollen die Temperaturen wieder auf ein «normales Niveau» sinken.

Warnkarte des DWD