Bach, Beethoven und deutsche Volkslieder in neuem Klanggewand präsentiert Pianist Martin Stadtfeld am Donnerstag, 9. Februar, 20 Uhr, bei seinem Solokonzert in der Landauer Festhalle.

Der Abend unter dem Titel „Meisterklänge“ findet in Kooperation mit der Villa Musica Rheinland-Pfalz statt. Den Auftakt macht Johann Sebastian Bachs „Englische Suite“ Nr. 3. Dessen Musik ist für Stadtfeld wie das Cape Canaveral der Musik. Von hier aus führen für ihn alle Wege in den Kosmos der Musikgeschichte. Die „Englischen Suiten“ waren für den jungen Bach Konzertstücke zur Präsentation seiner exorbitanten Virtuosität, denn er eröffnete sie mit langen und schweren Präludien. Es waren ausgesprochene Konzertsuiten, mit denen sich der aufstrebende junge Cembalist aus Thüringen bei den größeren Höfen Mitteldeutschlands vorstellte.

Zum Abschluss erklingt die dreisätzige Klaviersonate op. 53, die Ludwig van Beethoven seinem Freund und Förderer Graf Waldstein widmete. Streng in der Sonatensatzform, kristallklar in Ton und Struktur, sind der erste und dritte Satz von orchestraler Klangfülle. Mehr als alle anderen seiner Sonaten trägt die „Waldstein-Sonate“ Züge eines Klavierkonzerts ohne Orchester.

In diesen hochvirtuosen Rahmen spannt Stadtfeld als Schmankerl des Abends selbst arrangierte Volkslieder, wie „Kein schöner Land“, „Ännchen von Tharau“ und „Geh aus, mein Herz“, die ihm aus seiner Kindheit eine schöne Erinnerung sind.

Der Komponist, Musikwissenschaftler und Musikredakteur Burkhard Egdorf gibt um 19.20 Uhr eine Einführung.

Karten

Vorverkauf im Büro für Tourismus im Rathaus und bei Ticket Regional.