Schon über eine Stunde vor Beginn stehen die Menschen am Eingang zum Karlsruher Tollhaus an. Doch Restplätze sind Mangelware, der Saal rappelvoll. Das Interesse liegt sicher am Thema: „Altern“. Noch mehr aber an der Frau auf dem Podium: Elke Heidenreich.

Erschienen sind nicht die Hochbetagten, sondern eher die fitten Senioren und vor allem Frauen 50 plus, da fängt das Altern doch gerade erst an. Elke Heidenreich, der man ihre 81 Jahre weder ansieht