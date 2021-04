KARLSRUHE. Lange schon schwelt deutschlandweit eine Debatte um eine verbindlichen Ausstellungsvergütungen für Künstler. Am Dienstag soll sich der Karlsruher Gemeinderat mit dem Thema befassen. Mit einem Antrag möchte die Fraktion der Partei Die Linke zumindest in Karlsruhe mit der „brotlosen Kunst“ aufräumen.

Bei dem Antrag geht es um verbindliche Eckpunkte, wie Bildende Künstler, die für kommunale Einrichtungen oder städtisch geförderte Ausstellungen tätig werden, künftig vergütet werden können. Konkret soll es für Einzelausstellungen mit bis zu zwei Teilnehmern mindestens 1500 Euro, bei Kleingruppenausstellungen bis einschließlich neun Teilnehmern 500 Euro und bei Gruppenausstellungen ab zehn Teilnehmern mindestens 250 Euro für jeden Künstler geben.

Der Antrag greift eine Initiative des Bezirksverbands Bildender Künstler (BBK) auf, der seit den frühen 1970er-Jahren bundesweit für eine solche Entlohnung eintritt. Erfolgreich waren diese Bemühungen in Berlin, Hamburg und seit Februar auch in Dortmund. Einer Umfrage des BBK von 2016 ist zu entnehmen, dass gerade einmal zehn Prozent der Bildenden Künstler mehr als 20.000 Euro, zwei Drittel jedoch weniger als 5000 Euro verdienten – im Jahr.

Kulturamt hat sich dagegen ausgesprochen

Trotz dieser Zahlen hat sich das Karlsruher Kulturamt in einer Stellungnahme gegen den Antrag ausgesprochen. Als Gründe hierfür werden unter anderem fehlende gesetzliche Verpflichtungen sowie die erwartete Finanzlage der Stadt genannt. Immerhin gesteht man zu, dass eine Vergütung die Arbeitsbedingungen und die wirtschaftliche Situation der in Karlsruhe lebenden und arbeitenden Künstlerinnen und Künstler verbessern könne.

Claus Temps, Leiter des Kulturbüros, verweist darauf, dass eine solche Vergütung letztlich nur dann sinnvoll sei, wenn es ergänzend zum bestehenden Etat der Projektförderung zusätzliche Gelder gebe. Geschehe dies nicht, dann würden in der Folge weniger Projektförderungsanträge bewilligt werden können. Für zusätzliche Mittel sieht er aber in Corona-Zeiten absehbar keine Möglichkeit.

Auch Schauspieler werden bezahlt

Die Vorsitzende des BBK in Karlsruhe, Lisa Bergmann, ist mit dieser Haltung nicht zufrieden. Gemeinsam mit Kollegen hat sie Ende 2020 die Leitlinien des Verbands in dieser Frage neu erarbeitet und inzwischen herausgegeben. Für sie geht es schlicht darum, dass die gängigen Vergütungsmechanismen die Gegenwart nicht mehr abbildeten: „Ausstellungen in vom Land oder gerade von Kommunen betriebenen oder geförderten Häusern füllen einen immer wichtigeren Teil im Bereich der Kunst aus. Da geht es nicht um Verkäufe, sondern um das Schaffen von Betrachtungspositionen des Publikums, in denen es genießt und entspannt, eine Haltung findet oder einen geistigen Mehrwert erhält. Und diese Leistung schaffen Künstler als Urheber, werden aber hierfür von den Auftraggebern nicht entlohnt.“

Als völlig falsch sieht Bergmann das Bild, dass Künstler immerzu nur die Hand aufhielten. Denn das Argument, dass sie über Ausstellungen Aufmerksamkeit für sich generieren zu können, ziehe nicht, weil man von Aufmerksamkeit nicht leben kann. Und schließlich seien auch Personalkosten am Theater keine „Förderungen, sondern eine berechtigte und rechtmäßige Bezahlung für Arbeit“. Die Position von Stadt und Kulturamt empfindet die BBK-Chefin als entmutigend. Man zeige alleine schon deshalb nicht einmal einen Hoffnungsschimmer auf, weil man es nicht müsse. „Ich bin sprachlos.“