Aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist am Mittwochabend der Ulmer Münsterturm in den blau-gelben Landesfarben der ukrainischen Fahne angestrahlt worden. Zu einer Kundgebung versammelten sich nach Auskunft eines dpa-Fotografen mehrere Hundert Menschen. Die Teilnehmenden trugen Plakate mit Aufschriften wie «Schützt die Ukraine» und «Putin ist ein Mörder». Vor der Kundgebung und der Mahnwache hatte ein Friedensgebet stattgefunden.

