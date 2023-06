Bad Schussenried (dpa/lsw) - Bei einem Brand an einem Einfamilienhaus im Landkreis Biberach ist ein Schaden in Höhe von rund 250.000 Euro entstanden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fing die Solaranlage am angebauten Wintergarten in Bad Schussenried aus noch ungeklärter Ursache Feuer, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Wintergarten brannte demnach nieder und die Flammen griffen auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses über. Die vier Bewohner konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann durch das Einatmen heißer Luft leicht verletzt.