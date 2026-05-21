Immer wieder kommt es rund um Ludwigsburg zu Gewalttaten. Unter anderem am Gebäude einer Sicherheitsfirma. Nun wurde ein Haftbefehl erlassen.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nach Schüssen und einem Brand in Ludwigsburg haben die Ermittler einen Tatverdächtigen gefasst. Der 22-Jährige aus dem Landkreis Esslingen sei bereits am 12. Mai in seiner Wohnung von Spezialkräften festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Noch am selben Tag sei er einem Haftrichter vorgeführt worden, der einen Haftbefehl erlassen habe.

Die Ermittler werfen dem Mann vor, Mitte Januar an einer Brandstiftung am Gebäude einer Sicherheitsfirma in Ludwigsburg beteiligt gewesen zu sein. Als am Tag darauf auch Schüsse auf das Gebäude abgegeben wurden, soll der Mann ebenfalls beteiligt gewesen sein, hieß es. Die genaue Tatbeteiligung sei in beiden Fällen noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Taten gehören zu einer Reihe von Verbrechen, die die Sonderkommission «Frost» bearbeitet. Dazu zählen weitere Brände und Schussabgaben. Erst am Mittwoch hatten die Ermittler mitgeteilt, den mutmaßlichen Anstifter für Schüsse auf zwei Männer in Ludwigsburg Anfang Mai in der Türkei festgenommen zu haben. Die Behörden gehen dabei von versuchtem Mord aus.