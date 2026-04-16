Rund einen Monat lang soll ein Mann seine Mutter in einen Keller gesperrt haben. Er soll die Frau wegen Geldes geknebelt und geschlagen haben. Nun muss er vor Gericht.

Konstanz (dpa/lsw) - Es soll um Geld und ein Haus gegangen sein: Ein 32-Jähriger soll seine Mutter einen Monat lang in einem Kellerraum in Owingen (Bodenseekreis) eingesperrt haben. Wegen erpresserischen Menschenraubs steht der Mann ab heute (ab 9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht in Konstanz.

Nach Angaben des Gerichts soll der Mann seine Mutter im Oktober 2024 geschlagen und geknebelt haben. Während der Gefangenschaft habe er sie wiederholt gefesselt und unter Druck gesetzt, ihm eine Generalvollmacht auszustellen, um über ihr Vermögen verfügen zu können. Zudem habe er von ihr verlangt, ihm das Haus zu überschreiben und ihm 2.200 Euro zu geben.

Schließlich konnte die Frau durch laute Schreie auf sich aufmerksam machen. Am 17. November wurde sie befreit.