Fellbach (dpa/lsw) - Ein Elternpaar aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist mit schweren Schnittverletzungen in Krankenhäuser gekommen. Polizeiangaben zufolge teilte der Sohn den Rettungsdiensten am Mittwoch telefonisch mit, dass seine Eltern verletzt in ihrer Wohnung lägen und dringend Hilfe bräuchten. Was sich genau in der Wohnung zugetragen und wer wen verletzt hat, war laut einem Polizeisprecher zunächst völlig unklar. Die Ermittler gingen aber davon aus, dass sich der Junge im Haus befunden habe, zunächst nicht direkt ins Tatgeschehen involviert gewesen sei, aber dann davon mitbekommen habe. Er wurde leicht verletzt. Zu seiner Betreuung wurde das Jugendamt hinzugezogen. Der Ehemann und die Ehefrau sollten später befragt werden.

Pressemitteilung