Ein Vater ist nach der Detonation eines selbstgebastelten Feuerwerkskörpers seines Sohnes im Schwarzwaldort Schonach schwer verletzt worden. Der 23-jährige Sohn hatte im Elternhaus aus legalem Feuerwerkskörper und Zusatzstoffen aus dem Internet einen Sprengsatz gebastelt und diesen auf einer Werkbank im Keller gelagert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als der Vater am Freitagabend in dem Raum Flexarbeiten vornahm, kam es zur Detonation. Fenster und Türrahmen wurden aus der Verankerung gerissen. Der Vater kam mit schweren Verbrennungen in ein Klinikum.

Schonach im Schwarzwald (dpa/lsw) - Der Sohn muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz rechnen. Nach dem Vorfall im Schwarzwald-Baar-Kreis wies die Polizei erneut auf die Gefährlichkeit selbstgebauter oder nicht zugelassener Feuerwerkskörper hin. „Seien Sie aufmerksam beim Zünden von Feuerwerk, halten Sie Abstand, und zünden Sie nur zugelassenes Feuerwerk ab, damit der Start in das neue Jahr nicht durch mögliche zum Teil schwere Verletzungen getrübt wird.“

