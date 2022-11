Dank eines Tores von Pascal Sohm in letzter Minute hat der SV Waldhof Mannheim einen weiteren Rückschlag verhindert. Nach klarer Überlegenheit traf der Stürmer für den Fußball-Drittligisten gegen den FSV Zwickau kurz vor dem Abpfiff zum verdienten 2:1 (0:0). Durch den Sieg gegen die Sachsen rückten die Waldhöfer, die zuletzt beim Halleschen FC mit 1:3 verloren hatten, am Mittwoch in der Tabelle auf den siebten Platz vor.

Mannheim (dpa/lsw) - Sohm, der beide Treffer erzielte, war bei den Mannheimern der Mann des Abends. Vor 9898 Zuschauern war der 31-Jährige zunächst im Anschluss an einen Freistoß zum 1:0 erfolgreich (77.), ehe er in der 90. Minute per Kopf zum umjubelten 2:1 traf. Zwischenzeitlich hatten die Zwickauer bei ihrer einzigen klaren Torchance durch Yannic Voigt zum 1:1 ausgeglichen (79.).

