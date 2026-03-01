Die Eskalation im Nahen Osten wirkt sich auf den Flugverkehr aus, auch in Baden-Württemberg. Diese Verbindungen sind betroffen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Eskalation im Nahen Osten hat vereinzelt auch Auswirkungen auf den Flugverkehr in Baden-Württemberg. Am Stuttgarter Flughafen seien jeweils ein Flug von und nach Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) von der entsprechenden Airline ( Eurowings) gestrichen worden, teilte eine Sprecherin des Flughafens am Sonntagmittag mit. Für den Rest der Woche lägen ihr noch keine Angaben vor. Änderungen würden umgehend auf der Webseite des Flughafens angezeigt.

Am Samstag seien in Stuttgart bereits Ankünfte aus Dubai und Erbil im Irak gestrichen worden. Auch ein Flug nach Erbil sei annulliert worden. Eine Maschine, die bereits auf dem Weg nach Dubai war, sei zudem wieder nach Stuttgart zurückgekehrt.

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden sei der Ryanair-Flug nach und von Jordaniens Hauptstadt Amman gestrichen worden, teilte ein Sprecher mit. Passagiere sollten sich auf der Webseite des Flughafens über ihren Flugstatus informieren. Auch hier konnte der Sprecher noch keine Angaben für den weiteren Verlauf der Woche machen.

Auf der Webseite des Flughafens in Friedrichshafen am Bodensee waren am Sonntagmittag bei den Abflügen keine Auswirkungen ersichtlich.