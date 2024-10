Was bringt das Herbstwetter zum Start in die neue Woche? Morgens zunächst eher Nebel. Doch dabei soll es nicht bleiben - zum Glück.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen in Baden-Württemberg können sich zum Start in die neue Woche auf Sonne und freundliches Wetter freuen. So gebe es am Montag vor allem am Rhein, an der Donau und am Bodensee zunächst zwar länger Nebel oder Hochnebel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Jedoch werde es im Tagesverlauf zunehmend heiter, mit Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad bei viel Sonnenschein.

Zunehmend freundlicher Dienstag

Auch der Dienstag starte gebietsweise nebelig. Im weiteren Verlauf soll es laut DWD zunehmend freundlich werden, auch wenn es in Niederungen zum Teil auch am Nachmittag noch trüb bleibe. Der DWD rechnet mit einem Anstieg der Temperaturen auf 13 bis 17 Grad.

Viel Nebel und Hochnebel gebe es zu Beginn des Mittwochs. Nachmittags werde es aber häufig heiter, bei Höchstwerten von 12 bis 17 Grad und schwachem Wind.