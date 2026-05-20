Zum Start der Pfingstferien in Baden-Württemberg müssen sich Reisende auf Staus und volle Terminals einstellen. Der ADAC und die Flughäfen geben Prognosen ab.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer zu Pfingsten mit dem Auto unterwegs ist, der braucht voraussichtlich vor allem eines: Geduld. Auf den Autobahnen drohen Staus, an den Flughäfen werden hunderttausende Reisende erwartet. Der ADAC Baden-Württemberg und die Flughäfen warnen vor einem der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres.

Den heftigsten Stautag erwartet der ADAC Baden-Württemberg zum Wochenendbeginn. «Am Freitag wird es bis in den Abend hinein sehr eng auf den Autobahnen», warnt Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr beim ADAC Württemberg. «Der Reiseverkehr zum Beginn der Schulferien mischt sich mit dem Berufsverkehr und erhöht zusätzlich das Staurisiko.»

Neben Baden-Württemberg startet auch Bayern in die Ferien, was die Staugefahr im Süden weiter erhöhe. Vergangenes Jahr lag der Freitag vor Pfingsten in der Datenbank des ADAC auf Rang sechs der staureichsten Tage des Jahres für Baden-Württemberg – mit 640 Kilometern Stau und einer Staudauer von 237 Stunden.

A5 und A8 besonders staugefährdet

Besonders staugefährdet sind dem ADAC zufolge die A5 zwischen Karlsruhe und Basel und die A8 zwischen Karlsruhe und München. Hinzu kommen mehrere aktive Baustellen - etwa auf der A5 bei Rust sowie auf der A81 zwischen Pleidelsheim und Stuttgart-Zuffenhausen. Gute Nachrichten gibt es für den Engelbergtunnel: Der Fahrstreifen von der A8 aus Richtung Karlsruhe in die Weströhre ist seit dieser Woche wieder geöffnet, die Umleitungen durch Anliegergemeinden entfallen damit.

Der ruhigste Tag des Wochenendes dürfte der Pfingstsonntag werden. Am Pfingstmontag setzt laut ADAC ab der Mittagszeit leichter Rückreiseverkehr ein.

Volle Terminals an den Flughäfen

Der Flughafen Stuttgart rechnet in den Pfingstferien mit mehr als 500.000 Fluggästen. Der verkehrsreichste Tag ist auch hier der kommende Freitag, mit 260 angemeldeten Starts und Landungen.

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden werden in den Ferien rund 40.000 Passagiere auf 231 geplanten Flügen erwartet. Wer seinen Parkplatz noch nicht gebucht hat, sollte das schnell nachholen - denn die Stellplätze sind in den Pfingstferien sehr gefragt. Der Flughafen weist außerdem auf längere Wartezeiten in der Sicherheitskontrolle hin.

Am EuroAirport Basel/Mulhouse/Freiburg wurde in den vergangenen Wochen die Hauptpiste saniert, weshalb der Flugverkehr stark eingeschränkt war. Fünf Tage früher als geplant waren die Arbeiten abgeschlossen und seit vergangener Woche gelten wieder die üblichen An- und Abflugrouten. Zu Pfingsten wird auch hier mit einem hohen Passagieraufkommen gerechnet.