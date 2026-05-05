Die Sängerin, die einst durch die RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) berühmt wurde, vertritt Deutschland beim ESC in Wien. Was sie mit Baden-Württemberg verbindet.

Stuttgart (dpa) - Sängerin Sarah Engels hat eine besondere Verbindung zum Bodensee. «Auf dem Bodensee habe ich Wasserskifahren gelernt. Daran kann ich mich noch gut erinnern», sagte die gebürtige Kölnerin dem «Südkurier». «Beim Zuschauen sah alles ganz leicht aus.» Aber dann sei es aufs Wasser gegangen. «Wasserskifahren zu lernen heißt, Ausdauer zu haben, dranzubleiben und nicht gleich aufzugeben. Eine gute Schule fürs Leben.»

Sie sei froh, dass sie diese Erfahrung gemacht habe. «Jedes Mal, wenn wir in der Gegend sind, muss ich daran denken», sagte die 33-Jährige.

Engels macht gerne Urlaub im Südwesten

Die Popmusikerin, die einst durch die RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) berühmt wurde, tritt am 16. Mai für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. Sie wird in Wien ihren Song «Fire» präsentieren.

Engels ist nach eigener Aussage immer wieder in Baden-Württemberg. «Vor allem den Schwarzwald und den Bodensee kenne ich durch unsere Familienurlaube», sagte die zweifache Mutter. Beide Regionen hätten gerade für Familien mit kleinen Kindern viel zu bieten.

«Und ich mag im Süden die Menschen, weil sie einfach offen und vielleicht auch etwas lebensfroher sind als in manch anderen Regionen», sagte die Sängerin aus Nordrhein-Westfalen. «Das hat sicherlich damit zu tun, weil es sich mit viel Sonne und der schönen Natur gut leben lässt.»