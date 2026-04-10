Nach fast 40 Jahren verabschieden sich die Fantastischen Vier mit einer großen letzten Tournee. Viele Monate vor Tourstart gibt Smudo einen Einblick, was das Publikum erwartet.

Rust (dpa) - Hip-Hop-Musiker Smudo (58) wünscht sich viele Emotionen bei der großen Abschiedstour mit den Fantastischen Vier. «Wir haben auf vielen Alben irgendein Abschiedslied drauf, weil wir uns immer schon damit beschäftigt hatten, mit dem Karriereende», sagte er vor der Verleihung der Radio Regenbogen Awards im Europa-Park in Rust. «Wenn wir die alle geballt spielen - wir wollen, dass alle heulen.»

Das bekannteste deutsche Hip-Hop-Quartett geht ab Dezember zum letzten Mal auf Tour - nach knapp 40 Jahren gemeinsam als Band. «Vielleicht machen wir auch so einen Pyro-Effekt, in dem Tränengas versteckt ist, dass alle heulen müssen oder so», scherzte Smudo.

Es dauere zwar noch eine Weile, bis die Tour beginne. «Ich würde aber lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass mich das Thema schon beschleicht.» Eines stehe aber fest: «Es wird natürlich voll auf Nostalgie gehen.» Das Motto der lautet «Der letzte Bus».