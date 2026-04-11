Wie verbringt man nach fast 40 Jahren auf Tour seine Zeit? Was Hip-Hop-Musiker Smudo dazu verrät.

Rust (dpa) - Rapper Smudo hat für die Zeit nach der Abschiedstournee mit den Fantastischen Vier bereits Ideen. «Ich würde gerne mein Schachspiel verbessern», sagte der 58-Jährige beim Radio Regenbogen Award im Europa-Park in Rust. «Jetzt gewöhne ich mich aber gerade noch daran, dass ich nicht den ganzen Tag mit Schreibblockade kämpfen muss für neue Alben.»

Smudo ist nach eigener Aussage auch Hobbypilot. Er fliege gerne eine Seneca 5 - ein zweimotoriges Leichtflugzeug. «Vielleicht kann man das auch noch ein bisschen ausbauen.» Man werde sehen, was nach der Tour kommt. «Aber allein die Beschäftigung mit solchen Themen ist neu und deshalb spannend.»

Mit mehr als acht Millionen verkauften Tonträgern, elf Studioalben, sieben Live-Alben, mehr als 1.000 Konzerten und etlichen Auszeichnungen gelten Die Fantastischen Vier als Wegbereiter des deutschen Hip-Hop. Ab Dezember will die Band aus Stuttgart auf große Abschiedstour gehen.