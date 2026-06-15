Fangfrische Fisse – direkt aus dem Teich der Töne, hat das gleichnamige Trio auf dem Slevogthof geliefert. Der Hausherr hat kurz zuvor eine Entdeckung zu Max Slevogt gemacht.

Alles andere als ernst ging es beim Freiluftkonzert unter der alten Kastanie zu. Ja, es heißt wirklich „Fisse“. Das haben die drei Musiker immer wieder gesagt. Roland Vanecek witzelte einmal, er werde die Zuhörer „in die Niederungen der Unterhaltungsmusik entführen“ – was seine beiden Kollegen, Jan Kamp an der Posaune und Percussionist David Tröscher, zum Anlass für ein nicht ernst gemeintes Wortgefecht nahmen.

„Ja hör mal, ich bin angestellt beim Staatstheater Wiesbaden“, verteidigte sich Vanecek, der hier mit seinem riesigen Sousaphon auftrat. Im Staatsorchester spielt er eine Tuba. Aber auch die anderen beiden haben ihr Handwerk bestens gelernt und sind studierte Musiker. Allen drei gemeinsam ist, dass sie zusammen mit den Zuhörern vor allem Spaß haben wollen. Dafür wildern sie quer durch alle Genres, von Barock bis Bebop.

Oder so: Von Barock bis Bebop

Los ging es mit einem Jazz Standard. „Blue Monk“ ist kein blauer Mönch, sondern ein Blues von Thelonious Monk. Der war für seinen schrägen Humor bekannt und hätte sicher seine Freude an diesem Sonntagmorgen gehabt. Weiter ging es mit dem ersten Jazzer der Musikgeschichte, den Vanecek dem Publikum präsentierte: Johann Sebastian Bach. Das hat vielleicht den einen oder anderen erstaunt, aber vom alten Bach ist überliefert, dass er sich öfter mit seinem Freund, dem Lautenisten Silvius Leopold Weiss, getroffen habe und die beiden um die Wette improvisiert haben – eine waschechte Jam-Session, würden das Jazzer nennen.

Zu hören gab es dann auch etwas aus einer Lauten-Suite, nämlich das Bourrée. Es ist dasselbe, das schon Flötist Ian Anderson mit Jethro Tull aufgegriffen hat. Es hat einen natürlichen Swing, der noch mehr zur Geltung kommt, wenn man die Achtel ein bisschen mehr als Jazz phrasiert.

Groove und skurriler Humor

Gegroovt haben die drei immer, egal ob sie sich irgendein komponiertes Stück vorgenommen haben, oder ob sie auch mal einfach losgejammt haben. Percussionist David Tröscher, sitzt auf einem Cajon und hat noch eine Menge weiterer Instrumente an sich festgeschnallt, so dass er buchstäblich mit Händen und Füßen seine Rhythmen zaubert. Hier in der Region hat man ihn schon mit Bands wie etwa Superfro gehört. Jan Kamp ist in der Südpfalz auch gut bekannt, er spielt unter anderem bei Gretchens Pudel mit – was ja auch einen Sinn für skurrilen Humor voraussetzt.

Auch ohne die legendären rosa Pudel-Sneaker ist Kamp bester Laune. „Komm, jetzt machen wir mal Techno“, schlägt er Vanecek vor, der daraufhin auf einem kleinen Keyboard sehr elektronisch klingende Sounds anstimmt, was Kamp zu spontanen „Hyper! Hyper!“ Rufen veranlasst.

Auf Grammophon liegt Platte von Max Slevogt

Die Mischung aus akustischer Perkussion inklusive „Four-to-the-Floor“ Stampfen, Posaunen-Tuten und dem Fiepen der Mini-Orgel wird zu einem musikalisch unterhaltsamen Witz, der das Publikum bestens amüsiert.

Im Pausengespräch mit der RHEINPFALZ erzählt der Besitzer des Slevogthofs und Veranstalter der Konzerte, Thorsten Holch, dass er kürzlich erst beim Aufräumen das alte Grammophon von Maler Max Slevogt gefunden habe. Darauf lag noch eine Platte: Louis Armstrongs Version von „Black and Blue“, die 1929 erschienen ist. „Es passt also sehr gut zusammen, auf dem Slevogthof auch Jazz zu spielen“, meint Holch. Und das sah das bestens unterhaltene Publikum ganz genauso.