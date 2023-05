Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ausgerechnet im Jahr des 100-jährigen Vereinsbestehens rutscht der VfB 1921 Hochstadt in ein tiefes Tal. Eigentlich ist schon nach Abschluss der Hauptrunde in der Fußball-Bezirksliga klar, dass es ab Sommer in der A-Klasse weitergeht. Mit neuen Trainern.

In der abgebrochenen Runde 2020/21 war das Team mit den spielenden Trainern Michael Graf und Reiner Vollmar zwar im Abstiegskampf, jedoch auf Tuchfühlung mit der Konkurrenz. Im Sommer gingen die