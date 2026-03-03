Grischa Prömel ist gebürtiger Stuttgarter, hat aber noch nie für den VfB gespielt. Nun möchte er einem Bericht zufolge die Chance ergreifen.

Stuttgart (dpa) - Nach langen Spekulationen steht der Transfer von Mittelfeldspieler Grischa Prömel von der TSG 1899 Hoffenheim zum VfB Stuttgart einem Medienbericht zufolge bevor. Wie Sky berichtete, hat sich der 31 Jahre alte gebürtige Stuttgarter für einen Wechsel in seine Heimat entschieden.

Grömels Vertrag in Hoffenheim läuft im Sommer aus, so dass er ablösefrei wechseln kann. Beim VfB soll er «bis voraussichtlich 2029» unterschreiben, Details müssen laut dem Sky-Bericht noch geklärt werden. Der VfB Stuttgart kommentierte wie üblich bei Wechselgerüchten auch diesen Medienbericht nicht.

In der Bundesliga sind die TSG Hoffenheim (Tabellen-3.) und der VfB Stuttgart (4.) punktgleich und Konkurrenten um die Champions-League-Qualifikation.