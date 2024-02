Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim muss vorerst auf Flügelspieler Robert Skov verzichten. Der dänische Nationalspieler habe sich beim 3:2-Sieg der Kraichgauer bei Borussia Dortmund am Sonntag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen, teilt der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Skov falle für die nächste Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen aus.

