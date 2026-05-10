Mitten in der Nacht lodern Flammen im Sitzungssaal eines Rathauses in einer Kleinstadt südlich von Heidelberg. Was Polizei und Feuerwehr über die mögliche Brandursache sagen.

Rauenberg (dpa/lsw) - Ein Feuer hat im Rhein-Neckar-Kreis den Sitzungssaal des Rauenberger Rathauses stark beschädigt. Feuerwehrleute löschten die Flammen in der Nacht, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Fußgänger hatten den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte ankamen, seien bereits die Fenster geborsten gewesen, sagte Julian Haupt, der Einsatzleiter der Feuerwehr.

Mit einem Generalschlüssel seien die Einsatzkräfte zum Löschen in das Gebäude gelangt. Auch über ein Baugerüst, das wegen Bauarbeiten an der Fassade des Rathauses stand, löschten Einsatzkräfte die Flammen. Das Feuer sei binnen weniger Minuten unter Kontrolle gewesen. Die Polizei schätzt den Schaden in dem Sitzungssaal auf rund 25.000 Euro. Ob auch andere Räume durch den Rauch beschädigt wurden, blieb zunächst unklar.

Technischer Defekt vermutet

Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt als mögliche Brandursache aus. Eine Brandstiftung könne zum jetzigen Stand ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben des Feuerwehreinsatzleiters soll eine Klimaanlage sehr stark beschädigt gewesen sein. Ob sie der Auslöser für den Brand war, müssten nun die Ermittlungen der Polizei zeigen.

Rauenberg ist eine kleine Stadt mit gut 8.000 Einwohnern und liegt etwa 20 Kilometer südlich von Heidelberg.