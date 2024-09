Offensivspieler Silas macht doch noch den Abflug. Der VfB verleiht ihn an Roter Stern Belgrad. Auf die Serben treffen die Schwaben in der anstehenden Champions-League-Saison.

Stuttgart (dpa) - Offensivspieler Silas wechselt vom VfB Stuttgart zu Roter Stern Belgrad. Der serbische Rekordmeister leiht den 25-Jährigen zunächst bis zum Saisonende vom schwäbischen Fußball-Bundesligisten aus. Silas hatte am Dienstag schon nicht mehr am Training des VfB teilgenommen. Roter Stern ist einer der Stuttgarter Gegner in der Champions League. Da die Teams ihre Kader für die Königsklasse bis Mitternacht melden müssen, hatte die Zeit für einen möglichen Transfer etwas gedrängt.

«In den vergangenen Tagen haben wir uns sehr intensiv mit einem möglichen Wechsel von Silas beschäftigt. Am Ende sind wir in offenen Gesprächen übereingekommen, dass ein Wechsel auf Leihbasis in der aktuellen Situation eine sinnvolle Lösung für alle Beteiligten ist», sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Silas war im Sommer 2019 vom Paris FC zum VfB gewechselt. Nach einer guten Vorbereitung geriet er dort zuletzt aber ins Hintertreffen. In den vergangenen drei Pflichtspielen des Vizemeisters kam der Kongolese nicht mehr zum Einsatz, beim 3:3 gegen den FSV Mainz 05 am Samstag gehörte er nicht einmal zum Kader.