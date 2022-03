Was für eine Reaktion! Der TV Bad Bergzabern überraschte den Tabellenvierten SG Lützel-Post Koblenz und gewann das Auswärtsspiel in der 2. Basketball-Regionalliga mit 90:67 (40:40). Am Mittwoch geht es schon weiter.

Drei Viertel (22:21, 18:19, 15:17) verliefen ausgeglichen. Das dritte Viertel ging mit 33:12 an die Südpfälzer. „Wir schafften die Vorentscheidung durch eine ganz starke Defensive. Wir spielten das gesamte Match über eine Zone. Doch in dieser spielentscheidenden Phase waren wir enger an den Leuten und griffiger in den Zweikämpfen“, analysierte TVB-Trainer Eric Marschke. „Wir nutzten Lützels Unterlegenheit unterm Korb clever aus. Dort erledigten Philipp Behrendt und Leonard Laxa einen Top-Job. Es war jedoch die perfekt funktionierende Verteidigung des kompletten Teams, an der jeder einzelne großen Anteil hatte.“

An der Drei-Punkte-Linie verdienten sich Eric Bergmann (5), Aaron Schmitz (2) und Jan Wroblewski (3) Bestnoten. So steckte der TVB drei Ausfälle weg. Nicht nur die verletzten Jeremy Black und Timo Tübel fehlten, kurzfristig fiel auch noch Regisseur, Martin Langenfeld krankheitsbedingt aus.

Der Auswärtserfolg gibt Rückenwind. Zumal die Konkurrenz patzte. Die Gladiators Trier und die SG TV Dürkheim/BI Speyer verloren. Auf den Pfalzrivalen treffen die TVB-Korbjäger im Nachholspiel am Mittwoch um 20 Uhr in der Dürkheimer TVD-Halle.

So spielten sie

TV Bad Bergzabern: Wroblewski (23 Punkte), Behrendt (21), Bergmann (17), Schmitz (16), Laxa (9), Adam (4), Heise, Kretschmer.