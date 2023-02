Die Ringer des ASV Mainz 88 sind zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder deutscher Mannschaftsmeister. Die 88er gewannen den Final-Rückkampf beim ASV Schorndorf am Samstag mit 14:13 und holten ihren insgesamt vierten Meistertitel nach 1973, 1977 und 2013. Schon den Hinkampf eine Woche zuvor hatten sie mit 14:13 für sich entschieden. In der vergangenen Saison hatten sich die Mainzer in den Endkämpfen noch dem nun entthronten Serienchampion SV Wacker Burghausen geschlagen geben müssen.

Stuttgart (dpa) - Die Schorndorfer lagen vor rund 2000 Zuschauern in Stuttgart zur Pause des Rückkampfs mit 9:3 in Führung. Der bulgarische EM-Dritte und Olympia-Fünfte Georgi Vangelov hatte eines der Schlüsselduelle gegen den Georgier Beka Budschiaschwili überraschend klar für die Gastgeber gewonnen.

Die deutschen Freistil-Nationalmannschaftsringer Ahmed Dudarov und Alexander Semisorow leiteten mit ihren Siegen zu Beginn der zweiten Halbzeit aber die Wende zugunsten der Mainzer ein.

